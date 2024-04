Si schiantano in moto mentre tentano l’inversione di marcia | Luca Donati e Monica Tarroni morti sul colpo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 1 aprile 2024) Cordoglio nel Lughese per la morte di, i dueciclisti deceduti nel tragico incidente stradale avvenuto nella serata di ieri (30 marzo) sulla statale Adriatica, all’altezza della variante di Savio. La coppia gestiva una casa famiglia per anziani, la “Zio Giò”, a Belricetto di Lugo. I due stavano viaggiando sulla loroquando si sono ritrovati improvvisamente un’auto davanti. Per evitarla hanno perso la vita sul. Lui, che avrebbe compiuto 48 anni ad agosto, era appassionato e con, che a maggio avrebbe festeggiato i suoi 56 anni, stava viaggiando inlungo un tratto di strada molto trafficato. La coppia, che da diverso tempo si trovava imbottigliata nel traffico di auto, ...