Si schiantano con la Ferrari a 200 all’ora contro il guardrail | due morti

(Di lunedì 1 aprile 2024) Due persone sono morte in un incidente avvenuto sul raccordo A4-A5 in direzione Santhià, in provincia di Vercelli. Viaggiavano a bordo di una Ferrar, con targa svizzera, che è finitaile ha preso fuoco. L’incidente è avvenuto sulla bretella Ivrea-Santhia, dopo la galleria di Passo d’Avenco direzione Milano/Santhia. Sul posto sono intervenuti la polstrada e gli elicotteri di vigili del fuoco e 118. Le due persone che erano a bordo sono decedute. L’incidente è avvenuto ieri intorno alle 12.30. L’identificazione delle vittime è complicata dal fatto che i due corpi sono carbonizzati. Le vittime sono un uomo e una donna. Lo schianto dovrebbe essere avvenuto mentre il mezzo andava circa 200 chilometri. L’auto si è infilata sotto ile, dopo una carambola, è tornata verso la ...