Serie B | le formazioni ufficiali di Venezia Reggiana

Le Formazioni ufficiali di Spezia-Ascoli , sfida valida per la 31ª giornata di Serie B 2023 / 2024 . Sfida retrocessione che vede le due squadre appaiate a 31 punti con l’Ascoli (17° e ai playout) ... (sportface)

Le Formazioni ufficiali di Pisa-Palermo , sfida valida per la 31ª giornata di Serie B 2023 / 2024 . Rosanero che sono quinti a 49 punti e a -6 dal Como quarto. Sono 11 i punti di vantaggio sul Sudtirol ... (sportface)

DIRETTA ONLINE - Serie A, Sassuolo-Udinese: live report, formazioni e dettagli - REGGIO EMILIA - Sassuolo-Udinese, 30° turno del campionato di Serie A. Ecco report, formazioni, statistiche, precedenti, dettagli, cronaca e curiosità.napolimagazine

DIRETTA ONLINE - Serie A, Cagliari-Hellas Verona: live report, formazioni e dettagli - CAGLIARI - Cagliari-Hellas Verona, 30° turno del campionato di Serie A. Ecco report, formazioni, statistiche, precedenti, dettagli, cronaca e curiosità.napolimagazine

Serie B, in campo alle ore 15.00: le formazioni ufficiali - Le formazioni ufficiali delle sette sfide in campo alle ore 15:00, valide per la trentunesima giornata del campionato di Serie B: Lecco-Cittadella Lecco.tuttob