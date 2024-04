Serie B | il Parma cade in casa contro il Catanzaro Paura al ‘Picco’ | Spezia-Ascoli 2-1 sospesa per 30 minuti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 1 aprile 2024) Ilfrena, il Como accorcia e il Venezia non ne approfitta. Ma la preoccupazione del calcio italiano ha coperto soprattutto ildi La, dove un tifoso ha accusato un malore nel finale del match dei padroni dil’. Sul risultato di 2-1, all’89’, la partita è stataper ventie lo stadio è precipitato in un silenzio irreale durante le operazioni di primo soccorso. L’uomo è stato successivamente trasportato presso il più vicino ospedale (con un pollice alzato di un operatore della croce rossa che fa ben sperare) e la partita è ripresa. Decisivi i gol di Vignali e Hristov, che regalano tre punti preziosi ai padroni di. La squadra di Pecchia perde 2-0 in...