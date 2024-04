Serie B | blitz della FeralpiSalò | la Cremonese si dispera

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 1 aprile 2024) Cremona – Un gol di Bergonzi offre tre punti d’oro allae lascia a mani vuote unaquasi incredula. La squadra di Stroppa, alla seconda sconfitta consecutiva con i gardesani, sciupa una ghiotta occasione e compie un passo falso pericolosissimo nella rincorsa al secondo posto che vale la promozione diretta. Atmosfera del tutto opposta in casaformazione verdeblù, che con questo successo si porta a ridosso dei play out e a -4 dal Cosenza, che occupa l’ultimo posto utile per la salvezza e che sabato renderà visita proprio alla formazione di Zaffaroni. La partita si fa viva sin dai primi minuti. I grigiorossi cercano la vittoria che li riporterebbe al secondo posto, mentre i gardesani puntano al risultato positivo necessario per rimanere in corsa per la salvezza. La squadra di Stroppa cerca di prendere in mano ...