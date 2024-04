Serie B 2023 2024 | la Sampdoria non si ferma | Ternana battuta 4-1 | Pirlo trova la 4° vittoria di fila

(Di lunedì 1 aprile 2024) Lanon sipiù. La squadra di Andreabatte 4-1 laal Ferraris ela quartaconsecutiva, che consente ai blucerchiati di salire in settima posizione e di accorciare a -6 dal Palermo. Al 36? la Samp sblocca il risultato con un rigore di De Luca, ma gli ospiti riescono a pareggiare al 68? con Pereiro. Nel finale però la Samp torna avanti. All’83’ Stojanovic sigla il gol del nuovo vantaggio, prima dei nuovi sigilli di De Luca che completa la tripletta tra l’85’ e il 94?. Se laconsolida una posizione playoff, lanon riesce a lasciarsi alle spalle quella playout. La squadra di Breda rimane in diciassettesima posizione a 32 punti. SportFace.

