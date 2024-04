Serie A | incasso super per i club | cambia il calciomercato?

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di lunedì 1 aprile 2024) Arrivano buone notizie per le squadre di alta classifica dellaA, unche potrebbe svoltare la prossima sessione diestivo A partire dalla prossima stagione entrerà in vigore il nuovo format della Champions League, che prevede piùiscritti ed un numero di gare minimeiori rispetto al solito. InA si attende solo l’ufficialità di avere cinque squadre qualificate alla massima competizione europea, nel mentre arrivano notizie sulle cifre che potrebbero incassare le compagini che si qualificheranno. Sicura di un posto l’Inter di Simone Inzaghi che viaggia spedita verso il ventesimo Scudetto, in buona posizione anche il Milan di Pioli, visti gli ultimi risultati potrebbe essere a rischio la qualificazione della Juventus di ...