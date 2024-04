Serie A contro la pirateria | Piraty Shield hackerato da un gruppo italiano

(Di lunedì 1 aprile 2024) LaA continua la sua battaglialaonline, ma la piattaforma, creata per combattere il fenomeno, è stata piratata dagli hacker italiani. LaA continua la sua battaglialaonline, ma la piattaforma, creata per combattere il fenomeno, è stata piratata dagli hacker italiani e accusata di censura. La situazione peggiora con il blocco di 15 indirizzi IP appartenenti ad Akamai, il più grande Content Delivery Network al mondo. Secondo quanto riportato da AdnKronos, centinaia di provider hanno ricevuto le credenziali per accedere a Piracya inizio febbraio, ma la piattaforma ha incontrato diverse difficoltà. In particolare, molti ...

Alle 16:15 di oggi, sabato 30 marzo, Cesena e Pescara scenderanno in campo in occasione della trentaquattresima giornata del girone B di Serie C. Si tratta di un’occasione speciale per i bianconeri ... (sportface)

Nikola Jokic, Luka Doncic e LeBron James da urlo - La notte NBA ha offerto un’emozionante Serie di partite. I Denver Nuggets hanno trionfato in casa contro i Cleveland Cavaliers, con una prestazione dominante di Nikola Jokic (tripla doppia da (26 ...sportal

Lecce-Roma: dove vederla in streaming e tv, probabili formazioni e orario di inizio - In sala Var a Lissone ci sono Paterna e Di Paolo come Avar. La Roma torna in campo contro il Lecce per la trentesima giornata di Serie A. Daniele De Rossi spera di recuperare il prima possibile Paulo ...ilmessaggero

Cittadella, alla ricerca dei 3 punti a Lecco per rendere la Pasquetta più dolce - Pasquetta in campo, come da tradizione, per la Serie B. Il Cittadella di Gorini è atteso a Lecco ... dovranno cercare di ritrovare la vittoria che manca da quasi 3 mesi contro la disperata, per stessa ...padovaoggi