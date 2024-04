Sea of Thieves sta sbarcando su PS5 | Svelati tutti i Bonus

(Di lunedì 1 aprile 2024) Lupi di mare, Sea ofsi prepara ad arrivare su PS5, ad annunciarlo è stata la stessa Rare, la quale ha svelatoi contenuti che troverete in questa nuova edizione. Coloro che prenoteranno una qualsiasi versione del gioco, riceveranno come omaggio i costumi Scarlet Storm e Parakeet, oltre l’accesso alla Closed Beta e la possibilità di sbloccare il set per armi Ruby Viper. Sea of– Gamerbrain.netSea ofarriva su PS5 con tanti contenuti Ovviamente le novità non finiscono qui, acquistando le versioni Standard o Deluxe riceverete 10.000 monete d’oro, indispensabile per acquistare tesori e personalizzazioni nel gioco, oltre un pacchetto speciale che include costumi e personalizzazioni per la nave. La versione Premium invece garantisceaggiuntivi rispetto le altre ...

