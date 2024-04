Se festeggio a Miami? | Sinner mostruoso | le parole che spiazzano il mondo del tennis

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 1 aprile 2024) "Essere n°2 ovviamente ha un gran significato per me, ne sono felicissimo, ma la cosa più importante è la qualità delle performance che ho espresso qui, specialmente di semifinale e in finale. Non avrei mai pensato di trovarmi in questa posizione, è una sensazione bellissima". Così Jannik,nuovo numero 2 delmondiale, in conferenza stampa dopo il successo di. "Se il primo gennaio mi avessero detto che avrei vissuto questo inizio di stagione, non lo avrei mai creduto. Mentirei se dicessi il contrario. La stagione è iniziata molto bene, è andata anche oltre le mie aspettative, ma vivo ogni torneo come una nuova opportunità e so che ho ancora molto da dimostrare. Ho la fortuna di lavorare con un gran team che mi supporta e mi sprona a fare sempre meglio. Sono felice della mia vita e della mia stagione, ho giocato molti ...