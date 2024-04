Scotto | “Ora il Napoli deve puntare tutto sull’Europa League”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 1 aprile 2024) Giovanni, firma del quotidiano il Roma ed esperto di calciomercato, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Calcio1926.it. Di seguito le sue parole: Quale obiettivo dopo la sconfitta con l’Atalanta? «La rincorsa delal posto Champions era già ampiamente compromessa dopo il pareggio con l’Inter. Un risultato che è stato accolto perfino con un certo entusiasmo. Eppure ilaveva perso punti sia dal Bologna che dalla Roma. Con l’Atalanta c’era la possibilità di lasciare accesa una minima speranza. Adesso l’obiettivo può considerarsi sfumato ed è già tempo di bilanci. Per quanto riguarda le prossime otto ilè pienamente in corsa per l’Europa, e ci sarebbe anche la Conference. Non centrare l’Europa sarebbe un disastro clamoroso, ma ormai mi ...