Scontro Occidente-Russia | Emmanuele Panero | “Se la NATO schierasse delle forze in assetto da combattimento | il loro ingaggio diventerebbe assai probabile Conoscendo la dottrina di Mosca non è escluso che la Federazione Russa reagirebbe con l’uso di armi nucleari tattiche”

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di lunedì 1 aprile 2024) Mentre continua l’escalation di dichiarazioni tra i leader occidentali e la, Papa Francesco sceglie la Domenica di Pasqua per lanciare un appello inedito Mentre invito al rispetto dei principi del diritto internazionale, auspico uno scambio generale di tutti i prigionieri trae Ucraina: tutti per tutti! Il pontefice tenta di tracciare, ancora una volta, una strada, una via d’uscita verso la pace: non solo in Ucraina ma anche negli altri scenari di guerra. Aggiunge infatti: “faccio nuovamente appello a che sia garantita la possibilità di accesso agli aiuti umanitari a Gaza, esortando nuovamente a un pronto rilascio degli ostaggi rapiti il 7 ottobre scorso e a un immediato cessate-il-fuoco nella Striscia“. Francesco ribadisce poi “Non permettiamo che le ostilità in atto continuino ad avere gravi ripercussioni ...