Sassuolo Udinese | Thauvin | «Un pari che non mi lascia felice»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 1 aprile 2024) Florian, attaccante dell’, ha parlato dopo la partita del pareggio per 1-1 contro ilFlorian, attaccante dell’, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sfida pareggiata per 1-1 contro il. PAREGGIO – «Stiamo lavorando tanto per uscire da questa situazione di classifica, sappiamo che ogni partita è difficile. Io lavoro per fare