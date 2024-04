Sassuolo Udinese LIVE | CRONACA | DIRETTA match Serie A

(Di lunedì 1 aprile 2024)valevole per la 30esima giornata del campionato diA TIM 2023/2024:La, sintesi edella partita, valevole per la 30esima giornata del campionato diA TIM 2023/2024.

Al Mapei Stadium di Reggio Emilia si gioca il match valido per la trentesima giornata di Serie A tra Sassuolo e Udinese. Si tratta di uno scontro diretto per la salvezza dalla Serie B visto che le ... (metropolitanmagazine)

La Serie A va avanti e dopo la pausa del giorno di Pasqua torna a proporre diversi match. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia va in scena Sassuolo-Udinese ,... (calciomercato)

Serie A, oggi in campo tante dirette concorrenti del Verona - In questo lunedì di Serie A Salernitana, Sassuolo, Udinese, Lecce ed Empoli vanno a caccia di punti in chiave salvezza ...calciohellas

Serie A, alle 15 Cagliari - Verona e Sassuolo - Udinese DIRETTA e FOTO - Alle 15 in campo Cagliari - Verona LA DIRETTA e Sassuolo - Udinese LA DIRETTA Ranieri: "Con il Cagliari gara importante ma non decisiva" - "Ci giochiamo tanto: non sarà decisiva, ma importantissima sì ...ansa

Udinese NEWS / Oggi si scende in campo: le ultimissime - L'Udinese oggi scende sul campo da gioco per una sfida decisamente fondamentale contro un team di primissimo livello come il Sassuolo: ultime Cristiano Passa Redattore ...mondoudinese