Sassuolo-Udinese 1-1 | Thauvin risponde a Defrel

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 1 aprile 2024), 1 aprile 2024 - Al Mapei Stadiumsi giocano punti salvezza fondamentali. Entrambe reduci da una sconfitta, Ilha perso a Roma contro i giallorossi, mentre l'ha perso in casa contro il Torino. Delle due squadre sono gli emiliani a essere messi peggio: diciannovesimo posto e 23 punti a -2 dall'Empoli. Dall'altra parte l'è quindicesima con 27 punti raccolti in 29 giornate. Lato formazioni, Ballardini sceglie, Thorstvedt e Laurentiè dietro a Pinamonti. A centrocampo i mediani sono Matheus Enrique e Racic, mentre dietro ci sono Toljan, Ruan, Ferrari e Doig. Dall'altra parte classico 3-5-2 per Gabriele Cioffi con Ferreira, Bijol e Perez davanti a Okoye. Sulle corsie Pereyra a spingere, mentre Kamara dall'altra ...