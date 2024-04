Sassuolo-Udinese 1-1 | Thauvin risponde a Defrel

(Di lunedì 1 aprile 2024) Al Mapei Stadium gara vibrante, lotta salvezza sempre più intensa. REGGIO EMILIA -pareggiano per 1-1 in uno degli scontri salvezza della trentesima giornata della Serie A. Al Mapei Stadium le reti arrivano tutte nel primo tempo:ha risposto al gol del momentaneo vantaggio

Udinese, Cioffi: "potevamo fare di piu', tante palle gol create" - "Si poteva e si puo' sempre fare di piu', siamo vivi e siamo stati bravi a reagire subito al gol subito. Sappiamo che sara' una lunga ...sportmediaset.mediaset