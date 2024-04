Sassuolo | Ballardini | 'Oggi meritavamo di più Il rosso a Bijol? Non commento | io faccio l'allenatore'

Davide Ballardini , allenatore del Sassuolo , è intervenuto in conferenza stampa per presentare il prossimo impegno di campionato contro l`Udinese... (calciomercato)

Sassuolo, Ballardini. "meritavamo di vincere" - "Abbiamo fatto una buonissima partita contro una squadra, forte, fisica e tecnica. Se contiamo le occasioni e il gioco forse oggi il Sassuolo meritava ...sportmediaset.mediaset

Serie A, lotta salvezza. I pareggi di Sassuolo-Udinese e Cagliari-Verona buone notizie per il Lecce - Al Mapei Stadium, l’Udinese di Cioffi mette sotto il malconcio Sassuolo di Ballardini ma passa in svantaggio per il gol di Defrel al 41'. I friulani pareggiano al 44' con Thauvin e colpiscono due pali ...leccenews24

Pareggi tra Verona e Cagliari, Sassuolo e Udinese: per ora tutto immutato in coda - Pareggi tra Verona e Cagliari, Sassuolo e Udinese: per ora tutto immutato in coda. Nessun problema per il Bologna: 3-0 alla Salernitana ...pianetagenoa1893