Sarri Fiorentina | il tecnico non è la prima scelta | la situazione

(Di lunedì 1 aprile 2024)ha dato le sue dimissioni alla Lazio e per la prossima stagione è alla ricerca di una nuova panchina: difficile allaha dato le sue dimissioni alla Lazio e per la prossima stagione è alla ricerca di una nuova panchina: difficile alla. L’allenatore non è al momento il primo nome sulla

Si sono guardati, corteggiati, e forse anche parlati, ma quello fra la Firoentina e Maurizio Sarri è un rapporto che non si è... (calciomercato)

Scambi di allenatori in Serie A: Sarri verso la Fiorentina , Vincenzo Italiano Vicino al Napoli . Le ultime. Il mondo del calcio Italiano potrebbe presto assistere a un notevole scambio di Panchine in ... (napolipiu)

A pochi giorni dall’addio alla Lazio, è già tempo di pensare al futuro per Maurizio Sarri: un futuro che potrebbe anche ... (calciomercato)

Sky o DAZN La programmazione televisiva fino alla 33^ giornata di Serie A - Editoriale di Luca Calamai Allegri e Juve che triste finale. Con questo Leao il Milan può vincere l’Europa League. I soliti errori di Italiano. Sarri come Mou, dove va essere esonerato prima ...tuttomercatoweb

Gregucci: "Spirito di Sarri ben definito, quello di Tudor no" - INTERVISTA GREGUCCI LAZIO- Angelo Gregucci ha commentato, in un' intervista a TMW Radio, la vittoria biancoceleste in Lazio Juventus 1-0. Il gol di Marusic ha regalato 3 punti a Igor Tudor nella ...lazionews.eu

De Biasi: "Lazio fuori dalla lotta Champions. Con Tudor migliorerà ma..." - Queste le parole di Gianni De Biasi sul momento biancoceleste: "Napoli, Fiorentina e Lazio sono fuori dalla lotta Champions e devono lottare con l’Atalanta per un posto in Europa. Non mi aspettavo le ...laziopress