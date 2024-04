Sangiuliano | ‘grande affluenza nei musei a Pasqua e Pasquetta’ | i dati dei siti campani

(Di lunedì 1 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Anche in queste festività die Pasquetta sono stati tantissimi gli italiani e i turisti provenienti da ogni parte del mondo che hanno visitato e ammirato la straordinaria bellezza del patrimonio culturale dell’Italia. Un risultato che conferma la scelta di tenere aperti tutti i nostrie parchi archeologici e rappresenta un’ulteriore spinta ad aumentare, sempre di più, la qualità della nostra offerta culturale. A tutte le lavoratrici e i lavoratori che, anche oggi, hanno assicurato l’apertura e l’accoglienza dei visitatori neiculturali della nazione va il mio profondo ringraziamento”. Lo dichiara il ministro della Cultura, Gennarocommentando i primiprovvisori degli ingressi ae Pasquetta nei principali ...

La capitale italiana della Cultura 2026 sarà L’Aquila . L’annunciato ufficiale arriva direttamente dal ministro della Cultura , Gennaro Sangiuliano in occasione della cerimonia di proclamazione a ... (ildifforme)

Per i settant’anni dalla pubblicazione dei primi due volumi de Il Signore degli Anelli, Napoli ospiterà dal 16 marzo al 2 luglio 2024 a Palazzo Reale la grande mostra dedicata a John Ronald Reuel ... (secoloditalia)

La Conferenza dei servizi dovrebbe esprimersi a breve e poi nel giro di un paio di mesi il bando per l’assegnazione dei lavori della Cittadella giudiziaria di Perugia dovrebbe partire. Di tutto ... (lanazione)

Sangiuliano, 'grande affluenza nei musei a Pasqua e Pasquetta' - "Anche in queste festività di Pasqua e Pasquetta sono stati tantissimi gli italiani e i turisti provenienti da ogni parte del mondo che hanno visitato e ammirato la straordinaria bellezza del ...ansa

Oltre 12 milioni di persone hanno visitato il Colosseo nel 2023. Il 24% in più in un anno - Il Parco Archeologico che vede come protagonista l'Anfiteatro Flavio, simbolo di Roma e tra le principali attrazioni archeologiche al mondo, ha visto la bellezza di 12.212.000 visitatori. Un ...romatoday

Pasqua, Sangiuliano in visita al Colosseo: "Nel 2023 oltre 12 mln di visitatori" - Gennaro Sangiuliano, si è recato oggi, nel giorno di Pasqua, al Parco Archeologico del Colosseo. Accompagnato dalla Direttrice Alfonsina Russo e dal Direttore generale Musei, Massimo Osanna, ha ...lapilli.eu