San Nicola la Strada | schianto sul Vialone Carlo III | 2 ragazzi feriti

(Di lunedì 1 aprile 2024) Sanla. Questa notte una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta, precisamente del distaccamento di Marcianise, è intervenuta verso le ore 02.30 sul vialeIII di Borbone, in prossimità della prima rotonda nel comune di Sanla, per un incidentele. Al loro arrivo sul posto i Vigili del Fuoco hanno soccorso due giovanirimastiin seguito all’incidente in cui, fortunatamente, non sono state coinvolte altre autovetture. Successivamente isono stati curati dal personale del 118 intervenuto sul posto con un’autoambulanza.

