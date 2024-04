(Di lunedì 1 aprile 2024) Bologna-: 3-0 Costil 5.5: i gol subiti sono tre ma due di questi frutto di due perle di Orsolini e Saelemaekers dalla distanza. No...

I voti ai protagonisti del match valido per la 30esima giornata del campionato di Serie A 2023/24: Pagelle Salernitana-Lecce Le Pagelle dei protagonisti del match Salernitana-Lecce , valido per la ... (calcionews24)

Un autogol di Gyomber condanna la Salernitana e fa esplodere di gioia il Lecce, che vince 1-0 all’Arechi. Il difensore centrale granata rimedia un’insufficienza, mentre il migliore in campo è ... (sportface)

Le Pagelle , i voti , il tabellino , le ammonizioni e i gol di Bologna-Salernitana , match valevole per la trentesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . Tutto facile per i ragazzi di Thiago Motta, che ... (sportface)

Salernitana, le pagelle di CM: Simy ci prova poi si spegne, male anche Maggiore e Basic - Bologna-Salernitana: 3-0 Costil 5.5: i gol subiti sono tre ma due di questi frutto di due perle di Orsolini e Saelemaekers dalla distanza. Non ha grosse colpe ma.calciomercato

Bologna in scioltezza: tris alla Salernitana, Thiago Motta sale -2 dalla Juve - Il Bologna batte in scioltezza 3-0 la Salernitana e prosegue la sua cavalcata verso la qualificazione alla prossima Champions League, portandosi a -2 dal terzo posto occupato dalla Juve. La squadra di ...fcinternews

Il Bologna in scioltezza contro la Salernitana, in gol anche l’ex Orsolini - Il Bologna torna a vincere dopo la sosta e mette pressione un po’ a tutti in zona Champions League. A farne le spese la Salernitana, al netto del cambio di panchina operato dopo l’ultima sconfitta. I ...calcioatalanta