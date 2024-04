Sagre ed eventi nelle Marche ad aprile 2024 | cosa fare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 1 aprile 2024) Ancona, 1- Dopo Pasqua e Pasquetta, finite le tante scorpacciate fatte di uova di cioccolata e grigliate,c’è di meglio se non andare a qualche sagra o fiera? Con il risveglio dei primi caldi, infatti,è il mese migliore per organizzare una gita fuori porta nella nostra meravigliosa Regione. Ancona La Festa dei Folli è un evento che ha saputo conquistare il cuore della comunità di Corinaldo, ma non solo. Da 11 edizioni a questa parte, infatti, sono tantissime le persone che hanno deciso di prendere parte a questa manifestazione “matta”. Quest’anno l’evento si terrà dal 25 al 28e vedrà, come sempre, le attività che più piacciono a tutti quanti, come la Crazy Run, una corsa non competitiva caratterizzata dal lancio di ...