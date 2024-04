Sacchi e il Milan degli Immortali | Arrigo spegne oggi 78 candeline

Leggi tutta la notizia su danielebartocciblog

(Di lunedì 1 aprile 2024) Altro che Pesce d’Aprile: il grande(il Profeta di Fusignano dell’indimenticabile78. Ritenuto uno dei più influenti maestri del calcio mondiale,è nato il 1° aprile 1946 a Fusignano (Ravenna), in Emilia-Romagna. Se da calciatore non ha lasciato grandissimi ricordi (risultati ben poco significativi), da allenatore è riuscito a fare cose straordinarie. Lo abbiamo intercettato nei giorni scorsi, in attesa di ritrovarlo – ancora una volta – nella regione Marche. Il 9 aprile 2024, infatti, presenterà a Jesi il suo libro ‘Il Realista Visionario’.E GLI ALLENATORI STRATEGHI: “DA LUCIANO SPALLETTI A ...