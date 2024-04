Sabatini ancora sul caso Acerbi | «Cessione? Se l’Inter gli crede deve difenderlo!»

(Di lunedì 1 aprile 2024) A quasi una settimana dalla decisione della Giustizia Sportiva sulla vicenda-Juan Jesus, Sandrotornaa parlarne. Questa volta il focus è sul. DIFESA – Sandro, intervenuto su Radio Sportiva, sulla sentenza addopo le accuse di razzismo di Juan Jesus dichiara: «A me questa situazione non mi piace com’è finita, con i famosi ‘tarallucci e vino’. Però bisogna rispettare la Giustizia, sia Sportiva che Ordinaria. Solo una cosa mi permetto di far notare, ribadendo tutta l amia solidarietà a Juan Jesus. Io ci terrei chee Giuseppe Marotta uscissero un po’ dall’ambiguità. Sento dire chel’anno prossimo vuole vendere, che non rientra nella rosa o che non può continuare così. ...

C Unica, l'Innovyou Sennori vince ancora e vola in semifinale - Nella gara 2 disputata al PalaSimula di Sassari i biancoverdi di coach Piras hanno bissato il successo del primo atto staccando il pass per il turno successivo ...unionesarda

Si attenua il maltempo in Lombardia, torna il sole a Milano - Resta ancora instabile il meteo in Lombardia ma l'ondata di maltempo prevista per Pasqua sulla regione è in attenuazione e le piogge della notte sono state meno intense di quanto previsto. (ANSA) ...ansa

Fabrizio Iacorossi gravissimo dopo l'incidente in bici, la moglie Noemi: «Ti prego, lotta come solo tu sai fare» - È ancora in gravi condizioni Fabrizio Iacorossi, il personal trainer di Giorgia Meloni e Francesco Totti, investito da un'auto lo scorso sabato mentre si allenava in bicicletta sulla ...ilmessaggero