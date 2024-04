Ryanair torna a chiedere le dimissioni del presidente Enac | “Dice falsità su un inesistente oligopolio nel trasporto aereo | imbarazzante”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 aprile 2024) Il numero uno diall’attacco deldell’Pierluigi Di Palma chiedendogli di dimettersi. Michael O’Leary, che già lo scorso autunno dopo la diffusione di un rapporto sul caro voli aveva definito “non idoneo” Di Palma, ora definisce ‘false” le sue affermazioni sull’esistenza di un ‘’ in Italia, sul fatto che ‘le compagnie aeree low cost non esistono più‘ e – ‘ancora più assurdamente’, secondo la compagnia – che le tariffe basse ‘non ci saranno mai più’. “Le ultime imbarazzanti dichiarazioni di Di Palma – si legge in una nota – arrivano a meno di 12 mesi da sue altre false affermazioni sul fatto che le compagnie aeree in Italia lavorano insieme per aumentare le tariffe. Di Palma fa affermazioni false, che ingannano il governo italiano”, sostiene il manager in una nota ...