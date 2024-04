(Di lunedì 1 aprile 2024) L'esplosione, la nube a fungo che sale e la distruzione. Per lalaavrebbe usato unada 1500 kg in. Una «» viene definita...

Le notizie di domenica 31 marzo sull’attentato a Mosca e sulla guerra in Ucraina, in diretta . Kiev: da inizio guerra uccisi 537 bambini, feriti altri 1.273 (corriere)

Attentato a Mosca, “chip nel cervello dei terroristi”. L'assurda teoria dalla Russia - L’ex capo dell’ufficio russo dell’Interpol, Vladimir Ovchinsky, in una trasmissione sulla tv federale Primo Canale, andata in onda ...iltempo

Russia usa in Ucraina bomba termobarica da 1.500 kg per la prima volta. «È una mini atomica». Il video e come funziona - L'esplosione, la nube a fungo che sale e la distruzione. Per la prima volta la Russia avrebbe usato una bomba termobarica da 1500 kg in Ucraina. Una «mini atomica» viene ...ilmattino

Sindrome dell’Avana contro diplomatici e militari Usa: un’inchiesta accusa 007 e militari russi - L'hanno chiamata sindrome dell'Avana: è stata capace di fare strage fra diplomatici e militari Usa. Un'inchiesta fa sapere che dietro ci sarebbe l'unità 29155, gruppo d'elite dell'intelligence militar ...firenzepost