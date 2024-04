Romana Maggiora Vergano | c' è ancora domani per essere felici

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 1 aprile 2024) "La mia generazione? Siamo audaci, liberi e meravigliosamente irrisolti". Roma, il set di C'è, il coraggio di cambiare. Ovvero, la nostra intervista ad un'attrice simbolo di un nuovo modo di fare (e pensare) il cinema:. Ad un certo punto della chiacchierata telefonica, un po' come se fossimo in una puntata di Call my Agent, ammettiamo conla realtà delle cose: intervistare un'attrice o un attore under 30 è molto più stimolante che intervistare un interprete, diremmo, navigato. Il motivo? Questa nuova generazione, che rappresenta al meglio il cinema italiano, ha un'obbiettiva marcia in più. Sarà la costante "sovraesposizione dovuta ai social", sarà che ogni opportunità non viene data per ...