Roman Reigns | “Se non sono il numero uno tanto vale non esserci” Indizio per quanto riguarda il match con Cody?

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 1 aprile 2024) Nelle prossime ore e nei prossimi giorni,sarà uno dei protagonisti indiscussi della Wrestlemania Week, visto che insieme aRhodes sarà protagonista di due main event di Wrestlemania a 24 ore di distanza. Da questa due giorni potrebbero uscire risultati diametralmente opposti ma, secondo molti, il Finish the Story si realizzerà e l’American Nightmare diventerà finalmente Undisputed WWE Universal Champion. Un? Da Biography: WWE Legends, documentario uscito da poche ore con protagonista il Tribal Chief. In maniera molto diretta, infatti,ha candidamente affermato che “se non sarò iluno non ha senso essere qui“, alludendo alla possibilità, secondo molti, che possa perdere e prendersi una pausa dalle scene. Nonostante ciò c’è qualcuno che ...