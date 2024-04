Roman Reigns critico su Vince McMahon | “Non volevo che lo Shield si sfaldasse né diventare babyface”

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 1 aprile 2024) Continuano i dettagli emersi dal documentario Biography: WWE Legends dedicato a. In un altro passaggio della lunga intervista, il Tribal Chief ha “criticato” il booking dipur senza nominarlo, affermando che non avrebbe mai voluto che losi “” né, tanto meno, pensava che fosse il momento giusto perface, diun “bravo ragazzo“. Ecco qui di seguito le sue parole in merito: “Nonche losi sciogliesse e, sicuramente, nonassolutamente essere un bravo ragazzo. Ma è esattamente ciò che è accaduto. Ero molto giovane in questa scalata. Non avevo ancora guadagnato molto. Non ho avuto modo di valutare le opzioni, di ...