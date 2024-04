Roma | trovato un feto nel freezer di una casa alla Borghesiana | la coppia lo ha congelato dopo averlo perso

Investigatori pensano a una tragedia avvenuta in casa I poliziotti sono intervenuti in un'abitazione a Roma , zona Borghesiana , dove hanno trovato un feto nel freezer . All'interno della casa era ... (sbircialanotizia)

Roma, trovato cadavere di una donna nel Tevere: è della 63enne Gabriella Battistella - Drammatico ritrovamento nelle acque del fiume Tevere. Si tratta di una donna di 63 anni. Da chiarire le circostanze del decesso.notizie