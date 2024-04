Roma | prostituta seminuda “disturba” la messa di Pasqua

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 1 aprile 2024)” ladi. Fermata e denunciata dai Carabinieri. L’intervento dei Carabinieri a– (ilcorrieredellacitta.com) Sabato notte, in via Palmiro Togliatti all’angolo con via Degli Olmi, zona Centocelle, una cittadina romena, di 20 anni, domiciliata a, è stata notata da una pattuglia dei Carabinieri della StazioneCentocelle, mentre si stava prostituendo, in abiti succinti e simulando anche atti sessuali, nei pressi della Chiesa di San Bernardo Chiaravalle dove, in quel momento si stava celebrando lale. I militari sono intervenuti e dopo averla identificata, è stata condotta in caserma e denunciata per atti osceni in luogo pubblico. su Il Corriere della ...