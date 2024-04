Roma | preso a pugni il nipote di Bud Spencer | arrestato 21enne

(Adnkronos) – E' il nipote dell'attore Carlo Pedersoli, noto al grande pubblico come Bud Spencer , la vittima del pestaggio avvenuto a Roma in seguito a una lite stradale. Alessandro Pedersoli è stato ... (periodicodaily)

Il pestaggio avvenuto in seguito di una lite stradale E' il nipote dell'attore Carlo Pedersoli, noto al grande pubblico come Bud Spencer, la vittima del pestaggio avvenuto a Roma in seguito a una ... (sbircialanotizia)