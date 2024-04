Roma | pestaggio dopo una lite tra automobilisti | la vittima è il nipote di Bud Spencer

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 1 aprile 2024) Tre denti rotti e un intervento chirurgico per sanare la frattura del pavimento oculare. Questo l'esito di un, a seguito di unatra due, per il quale la Polizia di Stato, coordinata dalla Procura di, al termine di una complessa indagine, ha identificato l'autore. Per lui il Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere. Lache ha portato alla misura è avvenuta nella notte di uno dei primi giorni del novembre scorso, sul lungo Tevere delle Armi. Il conducente di una delle due auto,essere sceso in strada, ha colpito più volte al volto l'altro conducente con vari pugni per poi fuggire. Laè ildell'attore Carlo Pedersoli, noto al grande pubblico ...