Roma | nipote di Bud Spencer preso a pugni dopo la lite nel traffico | “Tre denti rotti e viso tumefatto”

(Di lunedì 1 aprile 2024), Alessandro Pedersoli,di Bud, pestato selvaggiamente nel. Rintracciatomesi di indagine l’aggressore. La vicenda.nel, aggredito ildi BudAlessandro Pedersoli (ilcorrieredellacitta.com) Treed un intervento chirurgico per sanare la frattura del pavimento oculare: questo l’esito di un pestaggio a seguito di una banalenelsul lungotevere a. La vittima dell’aggressione è Alessandro Pedersoli,del noto attore Bud(al secolo Carlo Pedersoli) scomparso nel 2016. La Polizia di ...

Alessandro Pedersoli preso a pugni da un automobilista a Roma, è il nipote di Bud Spencer: naso e denti rotti - Violenza a Roma, in zona, Prati contro il nipote di Bud Spencer. Naso, zigomo e tre denti fratturati da pugni sferrati in strada mentre era dentro la sua auto. Sotto pugni non finti ma veri e ...ilmessaggero

Il nipote di Bud Spencer pestato in strada per una lite: arrestato l'aggressore - La polizia ha rintracciato l'uomo, un 21enne di Pomezia, che lo scorso novembre, sul lungotevere picchiò Alessandro Pedersoli ...roma.corriere

Massacrò di botte il nipote di Bud Spencer, arrestato un 21enne - Il giovane, oggi portato in carcere, fu protagonista lo scorso novembre di un'aggressione maturata a seguito di una lite tra automobilisti: il nipote del popolare attore, scomparso nel 2016, riportò t ...agi