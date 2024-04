La Roma di Daniele De Rossi fa visita al Lecce al ‘Via del Mare’ in occasione del posticipo della trentesima giornata di Serie A, in programma alle 18:00 di lunedì 1° aprile. La squadra di Daniele ... (sportface)

La Roma di Daniele De Rossi fa visita al Lecce al ‘Via del Mare’ in occasione del posticipo della trentesima giornata di Serie A, in programma alle 18:00 di lunedì 1° aprile. La squadra di Daniele ... (sportface)

Lecce-Roma 0-0 LIVE: le dichiarazioni di De Rossi, Baldanzi e Gotti | OneFootball - La Roma di Daniele De Rossi va a caccia di conferme e continuità al Via del Mare di Lecce. Nel lunedì di Pasquetta, la formazione di Gotti ospita i gialloRossi in una sfida che mette in palio punti ...onefootball

Lecce-Roma, le formazioni ufficiali: c'è Baldanzi, Gotti con le due punte - Gara per la salvezza e per la Champions quella tra Lecce e Roma, che alle ore 18 si sfideranno al Via del Mare.tuttonapoli

Roma, De Rossi: ' Fiducia in Baldanzi. Dybala Va curato per il finale di stagione' - Riparte da Lecce il cammino della Roma in campionato dopo la sosta per le Nazionali. Alle 18.00 la formazione di Daniele De Rossi è attesa dal Lecce di Gotti nella.calciomercato