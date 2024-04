Roma choc, trovato un feto nel freezer dell'appartamento di una coppia in zona Borghesiana - I poliziotti sono intervenuti in un'abitazione a Roma, zona Borghesiana, dove hanno trovato un feto nel freezer. All'interno della casa era presente una coppia. Sul ritrovamento indagano ...ilmessaggero

Roma Cecchina, l'ultima telefonata dell'ex pilota Antonio Pomilia: «Margherita non c'è più, ora mi ammazzo» - Indagini per capire se la moglie di Antonio Pomilia fosse d'accordo con il marito sulla scelta di togliersi la vita insieme. Accertamenti sul biglietto lasciato nella villetta di Cecchina in attesa de ...roma.corriere

Roma, muore a 33 anni in casa per un malore dopo la visita all’ospedale, Alessio Sonza aveva forti dolori al braccio e al torace - Un dolore al torace e al braccio sinistro che non passava, la visita dal medico di famiglia che suggerisce di recarsi in ospedale, l’arrivo al pronto soccorso di Villa San ...ilmessaggero