Roma bloccata dal Lecce | al Via del Mare è solo 0-0

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 1 aprile 2024)– Pareggio deludente per i giallorossi nel primo impegno dopo la sosta per le Nazionali, con gli uomini di De Rossi che non vanno oltre lo zero a zero sul campo dele che anzi, soprattutto nel primo tempo, soffrono particolarmente la verve dei padroni di casa, rischiando in diverse occasioni di subire goal. Primo tempo di maggior sofferenza per la, frequentemente in affanno nell’arginare l’impeto e la fantasia deldi Gotti, il quale in più momenti riesce a sfondare sugli esterni per poi rendersi pericoloso dalle parti di Svilar, per fortuna di De Rossi spesso con occasioni non nitide o mal sfruttate che quindi sono sfumate in un nulla di fatto. Situazione decisamente migliore nella ripresa, quando qualche accorgimento tattico e un paio di cambi hanno notevolmente migliorato la compattezza e la ...