Roberto Vecchioni | la notte della morte di Arrigo | “Il mio più grande rimorso”

(Di lunedì 1 aprile 2024) A quasi un anno dalla scomparsa ditorna a parlareche ha sconvolto la sua vita e quellamoglie Daria Colombo, che non si è ancora ripresa dal gravissimo lutto che li ha travolti. Il suo racconto, affidato alle pagine di Tra il silenzio e il tuono, ripercorre le ore in cui il cantautore milanese ha perso suo figlio ma in un modo del tutto inusuale, descrivendo l’ambiente circostante così freddo e austero da fargli sentire il gelo fin dentro le ossa.ricorda ladi suo figlio “Nel libro, quando ne ho parlato, l’ho fatto volutamente sotto metafora. Quella dell’ultimo autovelox, quellapenna piantata nel suo cuore e addirittura ...