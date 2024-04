Roberto Vecchioni | il rimorso dopo la morte del figlio Arrigo | «Ho messo la mia vita davanti alla sua»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 1 aprile 2024) Si intitola «Tra il silenzio e il tuono» l’ultimo libro di, edito da Feltrinelli, in cui il cantautore raccoglie un fiume di emozioni e ricordi, attraverso gli eventi della sua, come ladi suoil 18 aprile 2023 a 36 anni e i suoi brani più emblematici della sua carriera. In una lunga intervista al Corriere della Sera a Giangiacomo Schiavi, il cantautore indica qual è l’elemento che mette insieme tutte le sue canzoni in oltre 40 anni di attività: «È sempre la– spiega – Nessuno, ma proprio nessuno può sapere quale tra le mie trecento canzoni io ami di più, è una canzone to0tale, vale per tutta l’umanità, si chiama: Storia e Leggenda del Lanciatore….». E spiega la metafora: «Nel libro un nonno, un padre e un ...