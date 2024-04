Roberto Vecchioni | “Il mio grande rimorso è avere messo la mia vita davanti a quella di mio figlio Arrigo”

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di lunedì 1 aprile 2024) Perdere unrappresenta uno dei dolori più grandi che si possa sopportare, soprattutto perché risulta essere innaturale e si è inebilmente costretti a dover convivere conmancanza. Ne sa qualcosa, che si ritrova ancora adesso a soffrire per la mancanza di suo, morto il 18 aprile 2024 per cause che non sono ancora rese note. Il cantautore ha scelto di parlare di questa difficile esperienza in un libro, Tra il silenzio e il tuono, opera a cui lui tiene in modo particolare, dove ha parlato anche di questo, anche se in un modo diverso dal solito. Qui ricorda in maniera vivida anche quali siano stati i momenti peggiori vissuti e che rappresentano un ricordo indelebile nella sua mente e nel suo cuore: “Nel libro, quando ne ho ...