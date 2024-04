Roberto Vecchioni e sua moglie | il loro segreto per affrontare le sfide difficili

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 1 aprile 2024) In una lunga intervista, a mo’ di flusso di coscienza, rilasciata al Corriere per l’uscita del suo nuovo libro Tra il silenzio e il tuono,ha svelato un piccolo trucco messo in atto da lui e laDaria Colombo per sostenersi a vicenda durante i periodi: chi tra i due, in quel momento, è più forte, deve dare ragione all’altro,soprattutto sulle cose più piccole. Una mossa apparentemente banale, ma non scontata. Nell’intervistaanalizza anche i rimpianti legati a suo figlio Arrigo, scomparso dopo una vita di sofferenze Ci teniamo le mani sull’orlo di questa voragine che è la vita, tentando di vederla come una collina fiorita. Ogni tanto uno inciampa e l’altro lo solleva. Ogni tanto di notte (ci sono notti così) non leggiamo bene i nostri contorni, eppure di ...