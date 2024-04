RISULTATI | TJPW Grand Princess 2024 31 03 2024

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 1 aprile 2024) Idello Show andato in scena la scorsa Domenica a Tokyo:Domenica 31 Marzo – Tokyo (Japan) Six Man Tag Team MatchHaru Kazashiro, Runa Okubo & Uta Takami battono Chika Nanase, Kira Summer & Shino Suzuki (7:43) Tag Team MatchAmi Yumoto & Nao Kakuta battono HIMAWARI & Mahiro Kiryu (8:52)Pom Harajuku & Raku battono Andreza Giant Panda & Kaya Toribami (w/Haruna Neko) (8:38)Juria Nagano & Moka Miyamoto battono Toga & Wakana Uehara (11:11) Masha Slamovich batte Rika Tatsumi (10:35) Tag Team MatchAja Kong & Max The Impaler battono Kyoraku Kyomei (Hyper Misao & Shoko Nakajima) (12:39) Minoru Suzuki batte Maki Ito (18:01) Tag Team MatchMagical Sugar Rabbits (Mizuki & Yuka Sakazaki) ...