Rissa nella notte | paura a Firenze Un ferito in codice rosso

(Di lunedì 1 aprile 2024), 1 aprile 2024 –tra stranieri, tutti di origine peruviana, intorno alle 5 di questa mattinazona di piazza Dalmazia, a. Ad avere la peggio è stato un 30enne che è stato portato all'ospedale di Careggi in. Sul posto è intervenuta la polizia che ha condotto in questura alcune persone che sarebbero coinvolte nello scontro, tutte tra i 20 e i 30 anni. L’uomo ha riportato ferite da arma da taglio superficiali e sarebbe stato già dimesso dall'ospedale. In corso le indagini della polizia di Stato.

Dopo una diretta come la 45esima del Grande Fratello 2023 non poteva che seguire una nottata piena di discussioni e problemi per i pochi gieffini ancora in gioco Come la rissa sfiorata che ha visto ... (tuttivip)

Rissa tra stranieri a Firenze, un ferito - Rissa tra una decina di giovani, peruviani, poco dopo le 5 di questa mattina nella zona di piazza Dalmazia a Firenze, ferito un 30enne che e' stato portato all'ospedale di Careggi in codice rosso. Sul ...ansa

TARANTO - Rissa fra i componenti di due famiglie in via Petrarca: la Polizia di Stato denuncia in stato di libertà 8 persone - Per gli otto presunti responsabili della Rissa, tutti già gravati da numerosi precedenti penali, è scattata la denuncia in stato di libertà per Rissa aggravata La Polizia ha denunciato in stato di lib ...manduriaoggi

Fuoco, disordini, Rissa tra detenuti: carcere di Ivrea nel caos nel weekend di Pasqua - La denuncia del sindacato di Polizia Penitenziaria Osapp: "Situazione fuori controllo, peggio del Far West. La politica intervenga subito" ...torinoggi