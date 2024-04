Smart working . Si cambia . Dal 1° aprile ritornano le regole ordinarie per poter prestare servizio in modalità lavoro agile. Scadono infatti il 31 di marzo le procedure semplificate per il... (leggo)

"Rischio dual-use...". La Normale "cede" ai collettivi rossi - "In questo momento storico riteniamo invece doveroso e urgente promuovere una riflessione non solo interna, ispirata dall'Articolo 11 della nostra Costituzione, in merito al Rischio di cosiddetto ...ilgiornale

Il direttore della Normale di Pisa, aperti 'a collaborare con gli atenei di tutto mondo' - 'Nessun boicottaggio, solo stop dual use'. Sul Rischio di ricerche civili ma potenzialmente anche militari (ANSA) ...ansa

Normale di Pisa, il direttore sullo stop al bando con Israele: “Nessun boicottaggio, ma rischi ‘dual use’ civile-militare” - L'intervento del direttore della Normale per "chiarire alcuni equivoci che stanno caratterizzando le discussioni in corso" ...ilfattoquotidiano