Rimpatriata da Aeronautica militare la bambina italiana ricoverata d’urgenza in Thailandia

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 1 aprile 2024) È rientrata a Roma lache è statad'urgenza in un ospedale di Phuket nei giorni scorsi, dopo il manifestarsi di una complessa patologia. Ad annunciarlo è stata la Farnesina. Il velivolo dell'con a bordo la piccola, proveniente dalla, è atterrato oggi all'aeroporto di Ciampino. Su X, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha scritto: “È atterrato il volo che ha riportato a Roma unadi 9 anni, gravemente malata, che si trovava in. La piccola è già in cura al Bambino Gesù. Il risultato di un gioco di squadra, silenzioso e riservato”.