Rientro dei cervelli | tasse tagliate ai medici che tornano in Italia | l’ipotesi allo studio

(Di lunedì 1 aprile 2024) Applicare anche aiun maxi sconto fiscale sui redditi come quello già sperimentato per ildeiin. L’idea del ministro della Salute Orazio Schillaci (il cui copyright originario appartiene alla deputata azzurra Annarita Patriarca) emerge a fronte della fuga all’estero di quasi 40mila camici bianchi che hanno lasciato l’negli ultimi 5 anni per andare a cercare migliori e meglio remunerate occasioni professionali all’estero. Situazione che ha depauperato l’organico del Sistema sanitario nazionale allungando a dismisura le liste d’attesa e ingolfando gli ospedali. La carenza deiinè emersa in tutta la sua drammaticità durante il periodo più duro della pandemia.deiin ...

I giocatori rientreranno in gran parte Domani dopo gli impegni con le nazionali. Stasera intanto torna in campo Marin , questa volta contro la Colombia dopo aver giocato 75 minuti con la sua Romania ... (sport.quotidiano)

Pasquetta, iniziato il controesodo: situazione del traffico, maltempo e stop ai mezzi pesanti - Pasquetta porta via le vacanze pasquali. È iniziato il controesodo. Sono oltre dieci milioni gli italiani al Rientro dopo le vacanze pasquali in un primo aprile segnato dal meteo ...leggo

Calciomercato Milan, doppio Rientro in rossonero: succederà in estate - Non manca molto ai mesi estivi e il Milan potrebbe ritrovare due calciatori. Entrambi sono molto vicini a fare ritorno a Milanello a luglio.spaziomilan

Marzo, prezzi e inflazione non scendono, Cna: "Cambiare strategie" - “Abbassare il costo del denaro – aggiunge Tarsi - è una necessità per dare impulso alla ripresa degli investimenti. Il recente decreto sul Pnrr stanzia 6,3 miliardi per gli investimenti in ...viverepesaro