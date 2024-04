Ricette e rimedi per la Chicken Skin | la pelle di pollo

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 1 aprile 2024) COME il meno gradito degli ospiti, anche la cheratosi pilare sa rendersi indigesta. Il nome per cominciare. Se quello medicale – un’altra variante è ipercheratosi follicolare – suona allarmante, quello gergale non brilla per eleganza:di. Sì, è questo l’appellativo che tocca in sorte alla cute che, a tratti, presenta rilievi ispidi. «Uomini e donne ne sono interessati in egual misura e più di frequente di quanto si pensi», avverte il professor Leonardo Celleno, presidente Aideco (Associazione italiana dermatologia e cosmetologia). L’esperto tira le somme: «Il 40 per cento ne è vittima; addirittura l’80 se si parla di bambini e adolescenti». Nulla per cui allarmarsi: «Nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di una condizione ...