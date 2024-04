RFI fa sistema e gioca l’asso per la logistica delle merci | nasce EasyRailFreight

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di lunedì 1 aprile 2024) L’Italia e ilsue imprese per essere davvero competitivi e vincere la lotta climatica non possono fare a meno di un trasportoottimizzato e all’avanguardia. E’ con questa consapevolezza e fedele al proprio ruolo di volano del Paese che Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS guidato dall’ad Luigi Ferraris, ha creato, una innovativa piattaforma digitale per lo sviluppo dellaintermodale. Fare sposare la domanda e l’offerta L’applicativo, ideato e realizzato interamente da RFI, è stato pensato sia per favorire l’incontro tra domanda e offerta sia per agevolare l’acquisizione dei servizi integrativi sia per offrire una panoramica completa del mercato del trasporto. All’aspetto del business si ...