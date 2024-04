Real Madrid : i piani per Endrick dopo il suo debutto con gol con la maglia della nazionale: aggregato al Castilla o subito in prima squadra? Il Real Madrid ha preso una decisione per il futuro ... (calcionews24)

Real Madrid, non solo Mbappé e Davies: studia un super colpo dall'Argentina - Il Real Madrid prepara un grande mercato estivo. Kylian Mbappè, in scadenza di contratto con il Paris Saint-Germain, e Alphonso Davies, legato al Bayern Monaco.calciomercato

Il Milan piazza il colpo dal Real Madrid: manca solo l’ufficialità - Calciomercato Milan: l’obiettivo è il colpo del Real Madrid. Rossoneri ad un passo dall’affare a mancare è solo l’ufficialità. Il Milan di ritorno dalla sosta delle nazionali è riuscito a portare a ...spaziomilan

Materazzi elogia Mourinho: “Il miglior allenatore tecnico che abbia mai avuto. Aveva già deciso per il Real Madrid” - Intervistato dal Times, Marco Materazzi è tornato a parlare di Zinedine Zidane e Josè Mourinho: "Non mi piace. Non rende giustizia a quella che è stata la mia carriera. Quell'episodio non sarebbe mai ...sportpaper