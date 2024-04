Re Carlo | è possibile una reggenza? La risposta dell’esperto

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 1 aprile 2024) La situazione del regno di reIII non è di certo rosea. La notizia del cancro di Kate Middleton lascia i reali inglesi ancora più sprovvisti in un periodo già ricco di difficoltà. A metà gennaio, infatti, il Sovrano ha annunciato di essere in cura contro un tumore, di cui non ha specificato la natura. Da allora ha partecipato a pochissimi eventi ufficiali, delegando le mansioni ad altri reali. Il Regno Unito non conosce lo stato attuale di salute di reIII. Sebbene Buckingham Palace provi a trasmettere messaggi di ottimismo e fiducia, il clima intorno alla Famiglia Reale è di grande incertezza. L’impressione è che il tempo degli indugi stia per scadere per il Sovrano e che quest’ultimo sia con le spalle al muro, costretto a prendere una decisione al più presto. Ma quali sono le sue opzioni? AnsaNon potendo prendere parte agli impegni in ...